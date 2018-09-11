أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قرار بتكليف رئيسين لقريتين، تابعين للوحدة لمحلية لمركز الخارجة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن القرار تضمن تكليف أحمد فؤاد محمد، رئيسا لقرى صنعاء نقلا من منصب مدير إدارة شؤون البيئة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة، وتكليف يوسف أحمد حسنين رئيسا لقرى فلسطين نقلا من مدير التفتيش المالي والإداري بمركز الخارجة.

وأضاف الطماوي، أن المركز يجري حركة تغيير لرؤساء القرى بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين مستوى التواصل مع المواطنين.