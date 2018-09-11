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الوادي الجديد تسعى للاستغناء عن الكهرباء بمشروعات الطاقة الشمسية

الوادي الجديد تسعى للاستغناء عن الكهرباء بمشروعات الطاقة الشمسية

هيئة موانئ البحر الأحمر تعلن انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع بنجاح

هيئة موانئ البحر الأحمر تعلن انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع بنجاح

مصرع شاب وطفلة وإصابة 3 بحادث أتوبيس وسيارتين ملاكي بكورنيش الإسكندرية

مصرع شاب وطفلة وإصابة 3 بحادث أتوبيس وسيارتين ملاكي بكورنيش الإسكندرية

بذكرى ميلاده.. تعرف إلى اغنية كاظم الساهر النادرة في حب مصر

بذكرى ميلاده.. تعرف إلى اغنية كاظم الساهر النادرة في حب مصر

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