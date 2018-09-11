أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن مزاد علني، بقاعة النادي المصري، عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، غدا 12/9/2018.

ويضم المزاد، بيع سيارات ملاكي، ماركات دايو، ونصر دوجان، وبيجو، وجيب لاندروفر، وشيفروليه، ونيسان صني، وفولكس، وبي إم دابليو، وجيب شيفروليه، وغيرها، وبيع بضائع تشمل هواتف محمولة، وقطع غيار سيارات، وتكييفات، وحاسب آلي.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات، من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع محمد حامد فهمي، الدقي، أمام بنك فيصل الإسلامي، نظير مبلغ 300 جنيه، ومبلغ 10000 جنيه تأمين دخول المزاد.

وتبدأ جلسة المزاد الساعة 11 صباحا، ويتم دفع 30% من القيمة، فور رسو المزاد والسداد نقدا أو بشيك معتمد من البنك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.