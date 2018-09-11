قال المهندس أشرف الأنور، مدير عام التخطيط والموازنة بديوان عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه سيجري تنفيذ خطة الرصف الداخلية للمحافظة وإقامة طريقين دائريين بتكلفة إجمالية 66 مليون جنيه.

وأضاف مدير عام التخطيط والموازنة بديوان عام محافظة الوادي الجديد، أنه سيجرى إنشاء طريق دائري بمركز الداخلة، يمر بالمطار بمدينة موط وحتى بداية طريق شرق العوينات، والطريق الثاني بمركز الخارجة، يبدأ من حي 25 يناير وحتى مجمع التمور جنوب المدينة.

وأوضح، أن المحافظة بدأت استلام مقترحات موازنة الخطة المشروعات الاستثمارية من الوحدات المحلية، تمهيدًا لتنفيذ المشروعات الخدمية في مجالات الكهرباء والطرق وتحسين البيئية ودعم الوحدات المحلية.