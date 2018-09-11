تستضيف المراكز الثقافية بالقاهرة والمحافظات، اليوم الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018، فعاليات ثقافية وفنية متعددة احتفالًا برأس السنة الهجرية 1440 على النحو التالي:

1- تحيي فرقة "بسمة الأندلس" حفلًا على مسرح معهد الموسيقى العربية، في تمام السابعة مساء، بمناسبة حلول ذكرى الهجرة النبوية.

ولبسمة الأندلس عدة ألبومات أبرزها "هذا خلق الله"، "تاني أحلى زفة"،" الليلة الكبيرة" و"أشبال الانتفاضة".

2- حفل فرقة "مولانا" للإنشاد الديني مع المنشد عمرو خطاب على مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 8 مساءً.

3- الإدارة العامة للموسيقى تقيم احتفالية رأس السنة الهجرية 1440، وتحييها الفرقة المصرية للموسيقى والغناء على مسرح قاعة الاحتفالات بقصر ثقافة الجيزة في السابعة مساءً.