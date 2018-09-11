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الأمن يفض "زفة سيدات" في مسجد الحسين

الأمن يفض "زفة سيدات" في مسجد الحسين

"الصحة" ترد على تسبب حقنة "السيفترياكسون" بمشاكل صحية

"الصحة" ترد على تسبب حقنة "السيفترياكسون" بمشاكل صحية

وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية بـ"النجم الساطع"

وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية بـ"النجم الساطع"

روسيا والصين تريدان التقليل من استخدام الدولار في مبادلاتهما التجارية

روسيا والصين تريدان التقليل من استخدام الدولار في مبادلاتهما التجارية

محلل سوري: جميع القرارات الأخيرة الخاصة بسوريا متخذة من خارج البلاد

محلل سوري: جميع القرارات الأخيرة الخاصة بسوريا متخذة من خارج البلاد

وزير الخارجية السعودي: المملكة قدمت لليمن 13 مليار دولار مساعدات

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