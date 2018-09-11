تعقد لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لـ "الأوسكار" عن فئة أفضل فيلم ناطق بغير الإنجليزية، في تمام الساعة السادسة من مساء الغد، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك للتصويت النهائي على الفيلم الذي سيتم ترشيحه للمسابقة.

وتضم القائمة التي سيتم الاختيار منها 5 أفلام هي: "يوم الدين" إخراج أبوبكر شوقي، "أخضر يابس" إخراج محمد حماد، "فوتوكوبي" إخراج تامر عشري و"زهرة الصبار" إخراج هالة القوصي، بالإضافة إلى "تراب الماس" إخراج مروان حامد.

يذكر أن اللجنة تضم 39 عضوا ما بين نقاد وسينمائيين من بينهم: طارق الشناوي، محمود عبد الشكور، ماجدة خيرالله، على بدرخان، داود عبد السيد، هالة خليل، غادة جبارة، بشير الديك وتامر حبيب.