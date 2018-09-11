كشف الناقد مجدي الطيب وعضو اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، سبب تغيير موعد اجتماع التصويت النهائي على الفيلم المختار ليكون غدا الأربعاء، بدلا من الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري، قائلا لـ "الوطن": "جاء ذلك لإعطاء مساحة من الوقت للشركة المنتجة للفيلم الذى سيتم اختياره لإعداد النسخ وإنهاء الإجراءات، حيث باب استقبال الأفلام يغلق في الأول من أكتوبر".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير للتصويت على الفيلم المختار في تمام الساعة السادسة من مساء الغد، بالمركز الأعلى للثقافة، وذلك من ضمن قائمة تضم 5 أفلام هي: "يوم الدين" إخراج أبوبكر شوقي، "أخضر يابس" إخراج محمد حماد، "فوتوكوبي" إخراج تامر عشري و"زهرة الصبار" إخراج هالة القوصي، بالإضافة إلى "تراب الماس" إخراج مروان حامد.

بينما تضم اللجنة 39 عضوا ما بين نقاد وسينمائيين، من بينهم: طارق الشناوي، محمود عبد الشكور، ماجدة خيرالله، مجدي الطيب، علي بدرخان، داود عبد السيد، هالة خليل، غادة جبارة، بشير الديك وتامر حبيب.