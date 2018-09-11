بدأت العديد من الطرق الصوفية الاستعداد للموكب الاحتفالي بذكرى الهجرة والذي يبدأ من أمام مسجد الجعفري بمدينة الدراسة وحتى المسجد الحسيني، حيث احتشد حملة الرايات والأعلام والطبول في محيط مسجد الجعفري، انتظارا لانتهاء صلاة العصر وبداية الموكب.

من ناحية أخري تشهد منطقة الدراسة تكثيفا أمنيا ملحوظا حيث انتشرت عناصر الشرطة ووضعت الحواجز على جانبي الطرق استعدادا لانتشارها مع بدء الموكب، وانتشرت عربات النجدة وعربات نقل الجنود على جوانب الشوارع المؤدية لمسجد الحسين.

وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية إن الطرق الصوفية مصرة على إتمام موكلها دون نظر لأي تهديدات سواء سلفية أو داعشية وذلك لإثبات أن مصر آمنة مطمئنة.