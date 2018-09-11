احتفل الأزهر، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2017 – 2018، وذلك بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشاد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، القائم بأعمال وكيل الأزهر، في كلمته خلال الاحتفال، بالطلاب الوافدين وبما بذلوه من جهد متميز أثناء دراستهم، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعول عليهم بشدة في نشر فكره الوسطي المعتدل، وأنهم سفراؤه إلى العالم أجمع؛ لنشر صحيح الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة.

وطالب الشيخ صالح عباس الطلاب بالاستمرار في تنمية قدراتهم التحصيلية والتثقيفية التي اكتسبوها خلال دراستهم في الأزهر، وأن ينقلوها لأقرانهم؛ مؤكدًا حرص الأزهر على تطوير قدرات الطلاب وتشجيعهم على مداومة التعمق في القراءة والبحث.

بدوره أشار د. محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إلى أن هذا الحفل ينبغي أن نطلق عليه اسم "عيد العلم"، لافتا إلى أن الحصول على شهادة التخرج ليس نهاية الرحلة العلمية، وإنما هو بداية لمزيد من البحث وتحصيل العلوم وصناعة العالم الحقيقي.

وأردف الدكتور المحرصاوي، ناقلا عن فضيلة الإمام الأكبر قوله إن عالمية الأزهر نابعة من رسالته التي تشمل كل طلاب العالم في كل مكان وليس الطلاب المصريين فقط.

من جانبه كشف السفير عبدالرحمن موسى، مستشار الأزهر لشئون الوافدين، عن أن فضيلة الإمام الأكبر قرر تقديم منح للخريجين المتفوقين لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه على نفقه الأزهر.

في نهاية الحفل قام الشيخ صالح عباس بتكريم الطلاب الخريجين وتوزيع المكافأت المالية على الطلاب المتفوقين، الحاصلين على تقديرات "امتياز" و"جيد جدا مع مرتبة الشرف".