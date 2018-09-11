عادت شبكات الاتصال من محمول وإنترنت لقرى ومدن شمال سيناء، وذلك بعد انقطاع منذ فجر اليوم.

وقال مصدر مطلع، إن الانقطاع شمل مناطق العريش وغربها ومدينتي الشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء.