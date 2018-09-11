نعى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية شهيد الواجب الوطني، البطل مجند القوات المسلحة محمد صالح مهني، شهيد شمال سيناء.

وقال المحافظ: "ننعى بمزيد من الحزن والألم، وأجهزة وأبناء المحافظة، استشهاد جنودنا الأبطال شهداء الوطن خلال الدفاع عن مقدسات الوطن في العملية الشاملة سيناء 2018 ضد قوى الظلام الارهابية، وما يحدث من عمليات إرهابية جبانة بشمال سيناء، يجب أن يدعونا إلى حالة من حالات الاستنفار الوطني، لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر الشيطاني المتطرف، رؤوس الفتنة أتباع الشياطين، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى".

واستنكر المحافظ هذه الأعمال الإجرامية بشدة، مقدمًا أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد، وللقيادة السياسية، ولرجال القوات المسلحة الأبطال وللشعب المصري، في مصاب مصر كلها، داعيًا الله أن يتقبل الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تهدف من وراء تلك العمليات إلى النيل من استقرار مصر وعزيمة شعبها، ولكن كل نقطة دم شهيد تراق تزيد المصريين إصرارا على إصرار وعزما على عزم لتطهير أرض الوطن من هؤلاء القتلة الذين باتت نهايتهم وشيكة على أيدي رجال الجيش الأبطال، ورجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أن الأبطال يصنعون التاريخ وهم أحياء فيظل التاريخ يذكرهم بعد رحيلهم وأن الشهداء ستظل تضحياتهم محفورة في ذاكراه الوطن.

وطالب الشعب المصري بأكمله بالوقوف صفا واحدا خلف قيادته لمواجهة تلك الأيادي الغادرة والتي لن توقف مسيرة مصر نحو التقدم والتنمية وتطهير البلاد من الإرهاب الغاشم والقضاء عليه ودحر جذوره، والقضاء على هؤلاء الخونة.