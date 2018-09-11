أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، عن دعمه للتقارب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على ما أعلن دبلوماسي ياباني، في وقت تدرس واشنطن إمكانية عقد لقاء جديد بين الرجلين.

وقال متحدث باسم الخارجية اليابانية إن آبي كرّر دعمه "للاتفاق بين الرئيس ترامب والزعيم كيم خصوصا التزام زعيم كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية".

والتقي آبي رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، تضمن جدول أعماله مناقشة الجهود الدبلوماسية الأخيرة للحد من البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية تاكيشي اوسوغا لوكالة فرانس برس "موقفنا هو أن الأسرة الدولية يجب أن تدفع كوريا الشمالية بشكل كامل وعلى وجه السرعة لتنفيذ التزامه (كيم) لترامب".

والاثنين، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس ترامب تلقّى رسالة "ودّية جدّاً" و"إيجابية جدّاً" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، يعرب فيها الأخير عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الأمريكي بعد اللقاء الأول التاريخي الذي جمع بين ترامب وكيم في 12 يونيو المنصرم في سنغافورة.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية ساره ساندرز "نحن منفتحون وقد باشرنا التنسيق" من أجل قمة ثانية.

ويتوجه مون الذي قام بدور أساسي في قمة سنغافورة، الأسبوع المقبل إلى بيونغ يانغ لعقد لقائه الثالث مع كيم خلال هذا العام.

وخلال قمة سنغافورة في يونيو الفائت، وقّع ترامب وكيم اتفاقا صيغ بشكل عام ومبهم تعهدا فيه بالعمل في اتجاه "نزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" رغم أن بيانهما المشترك لم يعط تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

وتتخذ طوكيو موقفا متشددا حيال بيونغ يانغ، التي أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية صوب الأراضي اليابانية.

وقال اوسوغا إن "شينزو آبي أعرب عن آماله أن تؤدي القمة المقبلة بين كوريا الشمالية والجنوبية إلى إجراءات ملموسة إزاء نوع السلاح النووي لكوراي الشمالية".

والاثنين، التقى آبي رئيس الاستخبارات الكورية الجنوبية سوه هون في طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقي آبي الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يحضر أيضا منتدى فلاديفوستوك، الأربعاء، على ما قال مصدر دبلوماسي ياباني.