تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من القبض على 4 متهمين لقيامهم بالتعدي جنسيا على طفل بالصف الثاني الإعدادي وتصويره أثناء قيامهم بذلك أحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى النقيب حسين فتحي، معاون مباحث مركز قليوب، بلاغًا من "ن. ع"، 38 سنة ربة منزل يفيد قيام 4 أشخاص باستدراج نجلها إلى إحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه جنسيا وتصويره بتليفوناتهم المحمولة أثناء ذلك.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء علاء فاروق مدير المباحث، بسرعة القبض على المتهمين، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهم "أ. م"، و"و. ع"، و"ه. م"، و"أ. س"، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باستدراج المجنى عليه طفل بالصف الثاني الإعدادي إلى إحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه جنسيًا وقام الثالث بتصوير ذلك على تليفونه المحمول.

وبالعرض على النيابة قررت حجز المتهمين وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وتحويل المجني عليه إلى مستشفى قليوب العام لتوقيع الكشف الطبي وعرضه على الطب الشرعي.