بعث نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وبدأ النادي البرقية، بمقدمة تقول "ونحن نتنسم رياح هذه الأيام المباركات التي هاجر فيها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ليؤسس أركان أمة عظيمة نقلت الإنسانية من الضلال إلى الهدى ولتكون الرحلة المباركة رمزًا خالدًا لتجسيد أعظم معاني التفاني والصبر والأخذ بالأسباب من حسن التخطيط وروعة التدبير والتوكل على رب الأرباب، كما تقدم النموذج الرائع للإنسان الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الباذل منتهى الطاقة فى سبيل إبلاغ رسالته".

واستطرد النادي: "يسعدنا أن نهنئكم والشعب المصري العظيم بالعام الهجري الجديد، متمنين من الله أن يجعله عام خير ونماء وبناء ورخاء وأمن وأمان على مصرنا الغالية، وأن يعينكم في قيادة الوطن إلى ذُرى العلا والمجد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى شعب مصر الكريم بالخير واليمن والبركات".