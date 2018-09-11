وزعت أمانة حزب مستقبل وطن في الدقهلية، في فعالية كبرى وسط حضور جماهيري كبير، 850 زيًا مدرسيًا وأدوات دراسية مجانا لتلاميذ مراحل التعليم الأساسي غير القادرين بالمجان من مدينة وقرى دكرنس، وذلك في إطار مبادرة الحزب بعنوان "من حق".

جاء ذلك، تحت إشراف النائب محمد المرشدي، أمين عام الحزب بالدقهلية وبرعاية المهندس محمد محروس أمين الحزب بدكرنس، وبحضور اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، والمهندس ثروت فتح الباب أمين المجالس المحلية، ووليد عرفات أمين السياسات، وأحمد عرفي أمين العلاقات العامة، وأمناء مركز منية النصر وبنى عبيد، والأجهزة التنفيذية ورجال الدين والقيادات الشعبية بمركز دكرنس.

وأكد المهندس محمد محروس، أنه جرى توزيع الزي المدرس والأدوات المدرسية على أهالي 8 وحدات محلية والمدينة، وذلك للتخفيف عنهم مع بداية العامة الدراسة الجديد، وجرى استهداف بعض الفئات في عملية التوزيع.