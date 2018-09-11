علق أمجد عطية، الخبير الاقتصادي، علي تأثر الولايات المتحدة بهجمات 11 سبتمبر اقتصاديًا، موضحًا أن الاقتصادي الأمريكي تدهور في الأيام الأولي لتلك الهجمات وتأثرت الاستثمارات الخارجية هناك بهذا الحادث، ولكن في غضون بعض الأعوام تجاوز الاقتصاد كثير من التدهور، وعادت الولايات المتحدة مرة أخرى لتصبح مقصدا ماليا وسياحيا.

وأضاف "عطية"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن حادث 11 سبتمبر مثل صدمة للمهاجرين أو الشعب الأمريكي، مؤكدًا أن الجميع تجاوز هذا الأمر ولم يحدث رد فعل سيئة ضد المهاجرين كما توقع البعض.

وأشار إلى أن منظر الأحداث ورائحة الموت لا تمحي من ذاكرة أي أمريكي، مشيرًا إلى أن العالم تغير وتطور وأصبح هناك تركيز على الجانب الأمني، والجانب الاقتصادي يرتبط بالجانب الأمني.