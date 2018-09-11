بدأت، منذ قليل، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" احتفالاً بذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، بتكريم يتخلله الحزن بالاضافة لمشاريع تطوعية ونصب تذكاري جديد للضحايا.

شارك بالحفل، الذي بدأ منذ دقائق، الألاف من أقارب الضحايا والناجين ورجال الإنقاذ وغيرهم، فكان أول ما بدأ به الاحتفال قراءة أسماء الضحايا الذين لاقوا حتفهم جراء العمل الإرهابي.

الحفل سيتضمن عدة لحظات من الصمت، وهي لحظات محورية لدى جموع الأمريكان، وستكون على النحو التالي.

الساعة 8:46 صباحا وهو عندما ضربت الطائرة الأولى البرج الشمالي، و9:03 صباحا وهو الوقت الذي ضربت الطائرة الثانية البرج الجنوبي، و9:37 صباحا عندما ضربت الرحلة 77 البنتاجون.

و9:59 صباحا وهو الوقت الذي سقط فيه برج الجنوب.

و10:03 صباحا حينما تحطمت الرحلة 93 في ولاية بنسلفانيا.

وأخيرًا 10:28 صباحا وهو الوقت الذي سقط فيه البرج الشمالي.

ويخطط الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب للانضمام إلى الاحتفال في نصب 11 سبتمبر التذكاري بالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

وخلال الحفل يصعد أهالي الضحايا والناجون ورجال الإنقاذ لإلقاء كلمة بمناسبة مرور 17 عاما على الحادث الإرهابي.