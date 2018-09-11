أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري، أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان ستعقد اجتماعاتها اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاجتماعات تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، موضحا أنه من المقرر أن يترأس وزيري الرى والمياه المصرى والسوداني بدء الاجتماعات اليوم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم بحث كافة أوجه التعاون بين الجانبين والمتمثلة في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل وللتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل ودفع سبل التعاون والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه النيل.

وأضافت المصادر أن المناقشات تشمل دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان ومقاومة نبات ورد النيل، ومشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، وشئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية فضلاً عن متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل ومتابعة المحطات الهيدورمناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر.