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نقيب الصيادلة: 80 دولة تعتمد الدواء المصري.. ونغطي 93% من السوق

نقيب الصيادلة: 80 دولة تعتمد الدواء المصري.. ونغطي 93% من السوق

محافظ البحر الأحمر يتفقد العمل بمستشفى الشلاتين المركزي

محافظ البحر الأحمر يتفقد العمل بمستشفى الشلاتين المركزي

نقيب الصيادلة يطالب "الصحة" بتوفير مكان آمن لإعطاء الحقن للمرضى

نقيب الصيادلة يطالب "الصحة" بتوفير مكان آمن لإعطاء الحقن للمرضى

"صناعة الدواء": تجنبوا المضادات الحيوية دون إجراء تحاليل الحساسية

"صناعة الدواء": تجنبوا المضادات الحيوية دون إجراء تحاليل الحساسية

محافظ البحر الأحمر يتفقد تطورات الأعمال بالمحلات التجارية في الشلاتين

محافظ البحر الأحمر يتفقد تطورات الأعمال بالمحلات التجارية في الشلاتين

سعفان: قاعدة بيانات لتسهيل عمليات التفتيش على الصحة المهنية

سعفان: قاعدة بيانات لتسهيل عمليات التفتيش على الصحة المهنية

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