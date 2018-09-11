محافظ البحر الأحمر يتفقد تطورات الأعمال بالمحلات التجارية في الشلاتين

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، المحلات التجارية بمدينة الشلاتين، لمتابعة سير العمل بها ومعرفة الموقف التنفيذي لها وذلك بعد عمل توسيع للمحلات .

وأشاد محافظ البحر الأحمر بمستوى إنشاء المحلات، مؤكداً ضرورة تكرير لمبات الليد على طول الممشى، وعدم الاكتفاء بالإضاءة أمام المحلات فقط، مضيفًا أن موقع هذه المحلات داخل سوق الجمال بمثابة ممشى سياحي بالشلاتين .

وأكد عبد الله ضرورة عمل إعلان بتأجير المحلات لكي يتقدم كل من يريد الحصول على محل تجاري، مؤكدًا على رئيس مدينة الشلاتين بضرورة توفير محل تجاري لعرض منتجات الخيامية السياحية التي تقدم مختلف الأعمال يدوية .

كما شدد المحافظ على ضرورة تنظيف ورفع مخلفات وبقايا الانترلوك الناتج من التطشيبات النهائية أمام المحلات، بالإضافة إلى زراعة العديد من النخيل في الأماكن التي تسمح بذلك بجوار المحلات .

يذكر أن عدد المحلات التجارية بمدينة الشلاتين 180 محلاً، وكانت مساحتها لا تتعدي الـ12 مترًا، وأصبحت الآن تتجاوز الـ25 مترًا و35 مترًا، وجار الآن تشطيب كل المحلات وتوصيل وتركيب كافة الخدمات والمرافق بها .