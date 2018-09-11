محافظ البحر الأحمر يتفقد العمل بمستشفى الشلاتين المركزي

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم، مستشفى الشلاتين المركزي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من وجود عدد من الاستشاريين وانتظام الأطباء في كل التخصصات بالمستشفى، وأيضاً للتأكد من مدى وجود الأدوية والمستلزمات الطبية والطوارئ .

وناقش محافظ البحر الأحمر مطالب الأطباء ومعرفة ما يحتاجون من أدوية وتخصصات معينة مطلوب تواجدها باستمرار داخل المستشفى .

وخلال جولته بالمستشفى تفقد عبد الله وحدة العناية المركزة والحضانة ووحدة الغسيل الكلوي والاستقبال والعمليات لمعرفة مدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وكافة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية .

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه المستشفى في خدمة أهالي مدن الجنوب، موضحًا بأن المحافظة تهدف إلى رفع كفاءة جميع المستشفيات بنطاق البحر الأحمر بحيث يتم توفير خدمات صحية مناسبة لأهالي المحافظة الساحلية.

يذكر أن مستشفى الشلاتين المركزي تضم جميع العيادات من عظام، ورمد، وباطنة، بالإضافة إلى غرف العمليات، وغرفة العناية المركزة، كما يوجد بالمستشفى مولد كهرباء بقدرة 2 ميجاوات لضمان استمرار التيار الكهربائي بالمستشفى طوال اليوم.