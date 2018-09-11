أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى اللواء فتحي الداوي حكمدار مديرية أمن البحر الأحمر، بضرورة إنشاء قسم مرور بمدينة الشلاتين، وذلك في إطار حرص المحافظة بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

ووجه محافظ البحر الأحمر، العميد محمد محسن رئيس مدينة الشلاتين بتوفير مساحة أرض لبناء قسم المرور عليها بالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومديرية أمن البحر الأحمر.

وأكد عبدالله أن هذا القسم سيوفر الوقت والعناء والتكاليف لأهالينا بمدينة الشلاتين وحلايب من الذهاب إلى مدينة مرسى علم لإصدار التراخيص الخاصة سواء بالسيارات أو تراخيص القيادة.