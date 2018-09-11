علق الإعلامي أحمد موسى، على التحفظ على أموال 1589 إرهابيًا، و118 شركة، و1133 جمعية تابعة لـ"الإخوان" الإرهابية، قائلًا إن هذا التحرك لم يحدث مثله منذ عام 1928.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أنه تم مصادرة أموال تتجاوز 300 مليار جنيه من رجال أعمال الإخوان، متابعا: "الغلبان في الإخوان يوسف القرضاوي أفقر واحد فيهم عنده 300 فدان".

وتابع موسى: "الإخوان الفلوس هما حياتهم، ميبكوش على واحد مات، هيعرف يجيب غيره، لكن الفلوس هي حياته".

يذكر أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور ياسر أبو الفتوح، قررت صباح اليوم التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.