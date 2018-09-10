قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما فشلت فيه على مدار السبع سنوات السابقة نتيجة دعم روسيا القوي للأسد.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا اتهمت نظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب، وهو ما ردت عليه روسيا بأن الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك هي من تستخدم الأسلحة الكيماوية كدفاع عن نظام الأسد.

وأوضح، أن كلًا من روسيا وإيران وتركيا، تتحكم في مصير الدولة السورية في السنوات الأخيرة، نظرًا لما يمتلكوا من مصالح استراتيجية داخل سوريا.