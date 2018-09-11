أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن البدء الفعلي في تركيب الحفارات لتنفيذ مشروع حفر 8 آبار جوفية استعواضية بتكلفة 18 مليون و400 ألف جنيه بمركزي الخارجة وباريس.

وقال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، إن حفر هذه الآبار لمزارعي مركزي الخارجة، وباريس، نظرا لضعف تصرفات وضخ المياه من بعض الآبار الجوفية الحالية.

وأوضح مجدي، أنه جري اختيار مواقع هذه الآبار نظرا لانخفاض منسوب المياه الجوفية بها وضعف كمية المياه الإنتاجية، الأمر الذي تتطلب حفر آبار استعواضية لها لزيادة معدلات الضخ وتلبية احتياجات المزارعين من مياه الزراعة، حيث جاري حفر آبار استعواضية في مناطق (باريس44 - الخارجة 40- الخارجة41 - قرية الشركة 4 – قرية جناح 5- جناح 3 – مدينة باريس311 – قرية جورمشين 20).