شيع الآلاف من أهالي قرية أبو بدوي والقرى المجاورة بمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، جنازة الشهيد محمد صالح مهني، 20 عامًا، شهيد القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني بالعملية الشاملة سيناء 2018 بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وتقدم المشيعين المهندس راضي أمين، السكرتير العام، نائبًا عن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور عبدالعزيز حمودة، واللواء أيمن عبدالله، أعضاء مجلس النواب، والمهندس صفوت سليمان، استشاري وزارة البيئة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من أبناء كفر الشيخ.

وشيع جثمانه لمثواه الأخير في جنازة عسكرية مهيبة للشهيد؛ حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وسط حملة الورود، بعد أداء صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، بمركز بيلا، ودفن جثمانه الطاهرة، بمدافن العائلة بقرية أبو بدوي مركز بيلا.

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، حيث ردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين: " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، و"الله أكبر.. الله أكبر"، و"لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، فيما أقبلت السيدات من أهالي قرية الشهيد على إطلاق الزغاريد والتصفيق الحاد فرحًا باستشهاد نجلهن، مطلقين عبارات مؤيدة للجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب الغاشم.