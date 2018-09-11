"أوقاف شمال سيناء" تحتفل برأس السنة الهجرة في مسجد النصر بالعريش

احتفلت مديرية أوقاف شمال سيناء بمناسبة رأس السنة الهجرية من مسجد النصر بوسط العريش.

حيث أقيمت شعائر الاحتفالية برأس السنة والعام الهجري الجديد بتلاوة قرآنية عطرة للشيخ مصطفى متولي، وكلمة للشيخ محمد سعد العش مدير عام الأوقاف، وكلمة للشيخ عاطف العشري ممثلا عن منطقة وعظ المحافظة، سرد فيها تاريخ هجرة النبي الكريم من مكة إلى المدينة ومعاناة الهجرة التي لاقاها النبي على يد كفار قريش، وكيف أن النبي بالإيمان بالله والثقة بالنفس عاد إلى مكة منتصرًا.

واختتم الاحتفال بالابتهال والإنشاد الديني قدمه المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري بالإذاعة والتلفزيون المصري.

حضر الاحتفال أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن محافظ شمال سيناء، وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف بالمحافظة.