شيع أهالي محافظة بني سويف، تقدمهم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة، مساء اليوم، منذ قليل، جثمان الشهيد مجند "محمد عبد الله حسين حسانين " ابن قرية زاوية المصلوب مركز الواسطى، والذي استشهد بالعريش، في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف.

وأدى المحافظ ومدير الأمن صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والنائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب عن الواسطى، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، اللواء محمد كمال رئيس المدينة، والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالإرهاب، بينها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، ولا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوالد الشهيد البطل، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب، موجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن يحيا الوطن والمواطنون في أمن واستقرار، ومؤكدا وقوف الشعب المصري صفا واحداً خلف قيادته وقواته المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب.