"البيئة" عن ضبط 5 أسود إفريقية في القليوبية: ننظم حملات تفتيش دورية

علق محمد سالم، المتحدث باسم وزارة البيئة، على ضبط خمسة أسود إفريقية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، قائلا إن هناك حملات تفتيشية دورية موجودة في المناطق، التي تربى فيها الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور، موضحا أن وزارة البيئة تسعى للقضاء على التجاوزات التي تحدث، مثل تربية تلك الحيوانات بصورة غير رسمية وبدون أي مستندات رسمية.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر موقعة على اتفاقية سايتس الدولية، وهي التي تحدد الطرق الرسمية لتداول أي كائن حي مهدد بالانقراض بين الدول، ومنهم الأسود وغيرها.