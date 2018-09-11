قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، في تعليق له على ضبط الأجهزة الأمنية في قليوب، لـ4 متهمين لتعديهم جنسيًا على طفل بالصف الثاني الإعدادي، إن المتهمين سيواجهون عدة اتهامات، تتمثل في الخطف وهتك عرض الطفل، والتشهير.

وأشار سالم، لـ"الوطن"، إلى أن عقوبة جريمة الخطف، تتراوح من المؤبد إلى الإعدام، وكذلك تهمة هتك العرض والاغتصاب، موضحًا أن التشهير مجرد جنحة، لذلك سيواجه المتهمون العقوبة الأشد التي تصل في هذه الحالة للإعدام نتيجة الخطف والاغتصاب.

وطالب أستاذ القانون الجنائي، بتشديد العقوبة على اغتصاب الأطفال، لتصبح الإعدام وجوبًا، لأن الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويحتاج من يحميه.

وضبطت قوات مباحث قليوب، اليوم، 4 متهمين لتعديهم جنسيًا على طفل بالصف الثاني الإعدادي، وتصويره أثناء قيامهم بذلك، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد السيدات يفيد باستدراج المتهمين نجلها إلى إحدى الأراضي الزراعية، والتعدي عليه جنسيًا، وتصويره بهواتفهم المحمولة، وهو ما اعترفوا به أثناء التحقيق معهم.