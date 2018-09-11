علق الفنان هشام سليم، على ذكرى ميلاد والده صالح سليم، الشهير بـ"المايسترو"، قائلًا إن والده إذا كان على قيد الحياة، ويرى ما وصل إليه النادي الأهلي لم يكن ليقبل ما يحدث في الوقت الحالي من قرارات وتدخلات من أشخاص من الخارج.

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم، أن هناك تدهور كبير في جميع المجالات، وليس كرة القدم فقط، متابعًا: "إحنا وصلنا كأس العالم والأداء لم يكن على المستوى المطلوب، مش الشطارة إنك توصل كأس العالم، لازم تحلم توصل كل مرة، وتخطط للي جاي".