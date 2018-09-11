قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحرالأحمر، إن فنادق الغردقة لم تسجل أي إلغاءات لحجوزات السياح البريطانيين بعد حادثة وفاة سائحين بريطانيين بالمدينة الشهر الماضي.

وأضاف فلا، لـ"الوطن"، أن الحجوزات الجديدة للبريطانيين خلال شهر أكتوبرالجاري ضعيفة بالمقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

ولفت إلى أن نسب الإشغال الفندقي حاليا بالغردقة تبلغ نحو 80% وهي نسبة جيدة للغاية بالقياس ببدايات الموسم الشتوي، مشيرا إلي أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا في المدينة يليهم التشيك والبولنديين والأوكران.

وأوضح أن السياحة الروسية بالغردقة حاليا تقدر بالعشرات في ظل عدم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وكل من شرم الشيخ والغردقة حتى الآن.