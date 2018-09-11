"داعش" يتبنى الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

تنظيم "داعش" يتبنى هجوم الأمس على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

تبنّى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، هجوم الاثنين الانتحاري الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وأسفر عن مقتل اثنين من موظفيها، بحسب مركز "سايت" الأميركي المتخصص في تعقب شبكات الجهاديين على الانترنت.

وأعلن التنظيم الإرهابي في بيان نشره المركز الأميركي مقتل ثلاثة مهاجمين "انغماسيين" في الاعتداء.

وجاء في تبني التنظيم لاعتداء الاثنين "هجوم انغماسي يستهدف إحدى المصالح الاقتصادية لطواغيت ليبيا". واعتبر بيان التنظيم المؤسسة الوطنية للنفط هدفا مشروعا بسبب "أموال طائلة تستعمل في حرب المجاهدين".

والاثنين أعلنت قوة الردع، وهي فصيل يؤدي مهام الشرطة في طرابلس، العثور على أشلاء "مهاجمين انتحاريين" داخل مبنى المؤسسة.

وقُتل موظفان وجُرح عشرة آخرون في الهجوم الذي استنكرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووصفته بأنه "عمل إرهابي جبان".

ويندرج الهجوم ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف قطاع النفط الحيوي في ليبيا الذي يؤمن 95 بالمئة من مداخيل الدولة، وسط الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وجاء الهجوم بعد أربعة أشهر على اعتداء لتنظيم "داعش" على اللجنة الانتخابية العليا أسفر عن 14 قتيلا.

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

واستفاد تنظيم "داعش" من الفوضى في البلاد لكي يجد موطئ قدم له في ليبيا.

وينشط "داعش" في وسط وجنوب البلاد، ويقول محللون إن للتنظيم "خلايا نائمة" في شمال ليبيا.