غدا.. فصل التيار الكهربائي عن مغذي كوبري المنيا

أعلنت قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار الكهربائي عن مغذي كوبري المنيا، وذلك غدًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 ظهرًا.

وبحسب بيان القطاع من المقرر تأثر مجاري الزوايدة.