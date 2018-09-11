نقيب "فلاحين دمياط": على الدولة شراء محصول الأرز من المزارعين

طالب مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين في دمياط، الدولة بالتدخل وشراء محصول الأرز من المزارعين وعدم الاكتفاء بتسعيره فحسب.

وأضاف البسطويسي، في تصريح لـ"الوطن"، الدولة سعرت طن الأرز بـ4800 جنيه فيما لم تقم بتجميعه، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الزراعة، بالتدخل وتجميع الأرز بمعرفة الجمعيات التعاونية الزراعية كما كان يحدث من قبل وتفعيل مواد الدستور وخاصة المادة رقم 29 والتي تلزم الدولة بجمع المحاصيل من الفلاحين بعد تسعيرها.

وتابع البسطويسي، رغم تسعير الدولة الطن بـ4800 جنيه اشترى التجار المحصول ولا زال في الأرض بسعر 4200 جنيه حيث سعرت الدولة المحصول هذا العام ولم تتعاقد على شراءه منا كما يحدث في القمح والقطن، مشيرا إلى أن المزارعين في دمياط باتوا فريسة للتجار الذين استغلوا الموقف واشتروا المحصول وهو لا زال في الأرض لم يجمع بأقل من السعر المحدد من قبل الدولة بـ600 جنيه للطن.