بالصور| فيلم "دمشق – حلب" في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن اختيار الفيلم السوري "دمشق- حلب" للنجم الكبير دريد لحام وإخراج باسل الخطيب ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ34 والتي تحمل اسم النجمة نادية لطفي، وتنعقد في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

من جانبه، أكد مخرج الفيلم باسل الخطيب أن العمل مرآة حياة السوريين اليوم، كما يعكس تناقضات حياتنا وكل اللحظات الغريبة والسريالية التي نراها أثناء سيرنا في الشارع، فهي لحظات نعيشها، كما أنه مستوحى من الغرابة الموجودة في الواقع، التي نحاول أن نعكسها خلال فيلم سينمائي مليء بأحداث وشخصيات معينة.

وأضاف أن الفيلم يشكل حالة عبور من محطة إلى أخرى، ومن حالة نفسية وأفكار معينة إلى أخرى وأفكار مختلفة تماماً، كما يرصد هذا العبور الإنساني والوجداني ضمن حكاية مشوّقة وجاذبة وقريبة إلى القلب، ليكون الانتصار في النهاية للقيمة الإنسانية التي تسلط الضوء على النبل.

ومن المقرر حضور بعض أبطال العمل لفعاليات المهرجان ومنهم دريد لحام، سلمى المصري، صباح جزائري، كندة حنا والمخرج باسل الخطيب.

وتعتبر مشاركة الفيلم في المهرجان هو العرض العالمي الأول له بعدما انتهي المخرج باسل الخطيب من العمليات الفنية للفيلم منذ أيام وتم الاتفاق على أن يعرض في المهرجان في حفل الافتتاح وحفل آخر تحدده إدارة المهرجان.

ويروي الفيلم حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل الركاب، بين دمشق وحلب تجتمع ثلة من الناس مختلفي التوجهات والأعمار والأهواء، بحيث تشكل صيغة ما عن المجتمع السوري، بما يحمله من تنوع وتعدد في طيف بنيته الاجتماعية، حيث يسافر "عيسى" المذيع السابق إلى حلب لزيادة ابنته، وفي الحافلة يتضافر جزء من مصيره مع مصائر من وجدهم هناك، وآخرون كانوا على تماس مع هذه الرحلة، وبأسلوب الكوميديا الساخرة يسير الفيلم في خطاه كاشفاً إيجابيات وسلبيات تعتري بعض تصرفات هؤلاء.

ويشارك بطولة الفيلم مع دريد لحام كل من بسام لطفي، عبد المنعم عمايري، شكران مرتجى، أحمد رافع، نازلي الرواس، وربا الحلبي، علاء قاسم، عاصم حواط ، سيناريو تليد الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.