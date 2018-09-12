استقالة لجنة الوفد بالعمرانية اعتراضا على فصل فؤاد: "القرار غير لائحي"

تقدمت، اليوم، لجنة الوفد بالعمرانية، باستقالة جماعية من عضوية الحزب وكل تشكيلاته، للدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام الحزب، وهم 14 عضوا.

ويأتي على رأس المتقدمين باستقالات، "أحمد هشام فاروق، رئيس اللجنة، وعلي جمال خليفة، وأحمد عبد التواب، ومحمود جمال راشد، وسيد شعبان مرسي، نواب رئيس اللجنة، وإيهاب عبد المنعم سكرتير عام اللجنة، وكل من أنور كمال، ووليد محمد محمود، وهاني عز، وإسلام فارس، وشريف رأفت، وسامي عزيز، سكرتيري مساعدي رئيس اللجنة، وعادل حامد، أمين الصندوق".

وجاء نص الاستقالة: "نتقدم نحن أعضاء وقيادات لجنة حزب الوفد بالعمرانية باستقالتنا من عضوية الوفد، وكافة تشكيلاته نتيجة القرارات غير اللائحية التي صدرت مؤخراً، وآخرها قرار فصل النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية، فصلا غير لائحيا".

وأضافوا في استقالتهم: "بالإضافة إلي خروج الحزب في الآونة الأخيرة عن مساره السياسي والتنظيمي في خدمة الوطن ورفعته والعمل من أجله، وتفرغه للمشكلات والأزمات الداخلية للنيل من كل صاحب نشاط وعمل، حتى نالت أنشط نواب الوفد في والبرلمان، وصدور قرار فصله بغير الاعتداد باللائحة".