وجه الفنان محيي إسماعيل، انتقادا إلى الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بسبب عدم توجيه دعوة له لحضور حفل افتتاح المهرجان، وعدم تكريم فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.

وكتب "إسماعيل" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إلى جميع رواد المسرح التجريبي في مصر، لا يوجد مسرح تجريبي مصري دون ذكر اسم مؤسس أول مسرح تجريبي في مصر وهو أنا محيي إسماعيل والمخرج الراحل أحمد عبدالحليم، والكاتب والمترجم عبدالمنعم سليم وأخيه الرسام العالمي أحمد سليم، هؤلاء الذين أسسوا مسرح الـ100 كرسي عام 1968 وكنت أنا أول ممثل غير مسبوق في مصر والعالم العربي يقدم المونو دراما وهي مسرحية البيانو المجري فبرك كارنتي لمدة 45 دقيقة".

وتابع "إسماعيل": "أقول لسامح مهران أنا غير منتظر تكريما من أحد أعمالي وتاريخي تتحدث عني، أنا فوق مستوى التكريم فقد تم تكريمي عالميا من روسيا وكندا وأمريكا وكرمني البرلمان الكندي، كأول نجم مصري على مستوى العالم لأنني جسدت جميع العقد النفسية بمفردي في 20 فيلما يعتبروا علامات هامة في تاريخ السينما ومثلتنا في مهرجانات دولية".

وتابع: "وأقول لسامح مهران فيه حاجة اسمها الوفاء للأساتذة الذين مهدوا الطريق لكم والعار كل العار ألا توجه دعوة لمن أتي بالتجديد لمصر وأتى بالمسرح العالمي التجريبي لمصر الفنان المثقف فاروق حسني".

وزاد: "هو سامح مهران بكدة يبقي كبير، لما ما يدعيش الرواد أمثالنا فقد يعلموه شيئا اسمه الوفاء واحترام وتقدير دورهم وما قدموه لمصر وللأجيال الحالية".