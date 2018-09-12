رشح المخرج إبرام نشأت، الفنانة السورية جومانا مراد، للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد "المحترف"، الذي يؤدي بطولته الفنان نضال الشافعي، والمقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

وتجسد جومانا في الفيلم دور سيدة تدعى "ناهد"، وهي عمة "حلا"، الذي لم يتم الاستقرار علي ممثلة لتقديمها، حيث تمتلك الأخيرة قرية سياحية يطمع أحد رجال الأعمال في شرائها عنوة، ما يدفع العمة لإرسال "منصور" الذي يجسد دوره نضال الشافعي ورجلين آخرين لحمايتها، وتتوالي الأحداث.

يذكر أن فيلم "المحترف" من تأليف حسام موسي، وانضمت إليه أخيرا الفنانة منة فضالي.