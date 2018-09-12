سامح مهران لمحيي إسماعيل: "أنت مش محتاج دعوة لحفل المسرح التجريبي"

قال الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، إن مصر ثرية بمبدعيها من المسرحيين، ولا يمكن تكريم جميع الرواد في دورة واحدة، فمن لم يكرم بالدورة الحالية سيتم تكريمه في الدورات المقبلة.

وأضاف "مهران"، لـ"الوطن"، "بالنسبة للدعوات، فقد واجهنا عدة مشكلات، منها سعة المسرح، ومحدودية عدد المقاعد، كما أن بعض المدعوين لم تصلهم دعواتهم بسبب تغيير محال سكنهم، وعدم تحديث بياناتهم لدينا، أما الفنان محيي إسماعيل فلا يحتاج دعوة للحفل".

وبخصوص عدم تكريم فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، مؤسس التجريبي، والدكتور فوزي فهمي، رئيس المهرجان السابق، قال "مهران"، "إدارة المهرجان تعمل بشكل مؤسسي، ووجهت الإدارة دعوة لتكريم رئيس ومؤسس المهرجان السابقين، إلا أنهما اعتذرا".

وكان الفنان محيي إسماعيل، قد وجه، منذ قليل، رسالة نقد إلى رئيس المهرجان، بسبب عدم تكريمه بالدورة الحالية، وعدم توجيه دعوات له وفاروق حسني وفوزي فهمي لحضور حفل الافتتاح.