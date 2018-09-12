محاولتان لتهريب سجائر أجنبية وأقراص مخدرة.. و"جمارك السلوم" بالمرصاد

أحبط رجال جمارك بمنفذ السلوم البري، برئاسة أحمس بكري، مدير عام جمرك السلوم، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، محاولتي تهرب جمركي لكمية من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية والأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب والسيارات القادمة من ليبيا بناء على مذكرة اشتباه مشتركة من رجال الجمارك ورجال شرطة أمن الموانئ بالاشتباه فى الراكب المصري "ع.ع.ص"، الذي لاحظ وجود باب من الخشب ضمن أمتعته الشخصية، وبالعرض على عبد القادر الشافعي، مدير جمرك الوارد قرر تمرير الباب على جهاز الفحص بالأشعة ليتأكد الاشتباه.

شكلت لجنة جمركية وأمنية مشتركة من رفيق محمد فهمي ومحمد عبدالكريم وطارق الزواوي، مأمورى الحركة وفهمي محمد، رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 525 شريط من أقراص ترامادول 225 المخدرة بإجمالي 5250 قرصا و287 ورقة خضراء اللون في حجم عملة اليورو مطبوع عليها 100 يورو وأوراق خضراء اللون في حجم عمله اليورو غير مطبوع عليها قيمة وبلغت القيمة الجمركية 78750 جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة 157590 جنيها.

وفي المحاولة الثانية وفي نفس الوردية، تم الاشتباه في "ي.خ.ا"، مصري الجنسية ومعه جهاز تكييف صحراوي، وتم تمريره على جهاز الفحص بالأشعة الخاص بشرطة أمن الموانئ، فتلاحظ وجود أجسام متماثلة، وبتفتيشه بنفس اللجنة تبين وجود 175 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع بلغت قيمة المضبوطات 16875 جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة 35342 جنيها.

وقرر مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.