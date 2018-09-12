بالصور| هروب الآلاف من سكان كارولاينا الجنوبية من الإعصار "فلورنس"

بدأ مئات الآلاف من سكان ولاية كارولاينا الجنوبية بالفرار مع موعد اقتراب إعصار فلورنس من السواحل الأمريكية، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز" عربية.

وكان أصدر حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري مكماستر أوامره بإخلاء قسري لنحو مليون شخص من سكان الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحسبا للإعصار، ووصف مكماستر في مؤتمر صحفي "إنه إعصار شديد الخطورة"، وتابع حاكم كارولاينا الجنوبية لا نريد تعريض حياة شخص واحد في كارولاينا الجنوبية للخطر بسبب هذا الإعصار"، معلنا أن عملية إخلاء الشريط الساحلي بطول 320 كيلومترا ستبدأ ظهر الثلاثاء.