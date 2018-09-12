رئيس "الطرق والكباري": كنت عاوز أعمل كوبري الدقي دون فواصل هدية للجيزة

علق اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري على أعمال الصيانة المتكررة بكوبري الدقي بمحافظة الجيزة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن هيئة الطرق والكباري كانت تريد عمل رصف للكوبري بطريقة جديدة تناسب كونه كوبري معدني وأن الإجراءات والروتين تسببوا في التوقف أمام عملية إعادة الرصف الجديدة.

وتابع ترك: "كنت عاوز أعمل كوبري الدقي دون فواصل هدية لمحافظة الجيزة وفوجئت أن الروتين بطيئ ومتعاونوش ومقبلوش الهدية"، مؤكدًا على قدرة الهيئة على رصف الكوبري بطريقة الرصف الجديدة التي تستمر لفترة أطول من طريقة الرصف العادية.