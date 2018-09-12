شارك الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي في منتدى شركاء اليونيسكو رفيع المستوى الذي عقد في باريس حول أهمية الثقافة والتراث للتنمية المستدامة و سبل تمويلها.

وتناول اللقاء مشروعات التعاون المشتركة مع اليونسكو خاصة فيما يتعلق بالتنمية الحضرية و التخطيط العمراني، والصناعات الثقافية والإبداعية، وإدارة مخاطر الكوارث سواء كانت لأسباب تتعلق بالطبيعة أو ناجمة عن الصراعات والحروب.

كما ناقش المنتدى ملامح مشروع البنك الدولي الجديد في الاستثمار في رأس المال البشري في بلدان العالم من أجل أن تكون على استعداد للمنافسة خاصة مع المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا و الاقتصاد الرقمي.

ومن المعلوم أنه سيتم إطلاق مؤشر رأس المال البشري الشهر المقبل في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في بالي، بإندونيسيا.

وعلى صعيد آخر أدار الدكتور محمود محي الدين جلسة حول السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل، في إطار مؤتمر نظمته في باريس بمؤسسة تجديد بريتون وودز بالمشاركة مع عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية ومراكز البحث شارك فيها محافظ البنك المركزي الفرنسي فيلروي دي جالو.

وكان من المشاركين في الجلسة التي ترأسها الدكتور محمود محيي الدين كل من الرئيس السابق لبولندا ألكسندر كواشنسكي ورئيس وزراء إيطاليا السابق رومانو برودي ومحافظ بنك التنمية للمجلس الأوروبي رولف وينزل.

وتناولت الجلسة رسم إطار عام لسبل تحقيق النمو والتنمية المستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية و الجيوسياسية المعاصرة.