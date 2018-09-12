نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية مساء أمس تضمنت الاحتفال بعيد الفلاح ورأس السنة الهجرية.

وأقامت ثقافة القرية بالغربية احتفالا بنقابة الزراعيين بطنطا، بدء بلقاء ثقافي حول "تاريخ الفلاح المصري" شارك فيه المهندس أحمد سلام نقيب الزراعين بالغربية قائلا إن الفلاحين يشكلون 60٪ من سكان مصر، ويعيشون حياة متواضعة في منازل من الطوب اللبن مثل أسلافهم القدامي، فهم المصريون "الحقيقيون"، مشيرا إلى دور الفلاح في التنمية وأن عيد الفلاح، يواكب صدور أول قانون للإصلاح الزراعي، أعقبها فقرة شعرية للشعراء أمال أبو اليزيد، وعلاء الداودي.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة قصر ثقافة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد حسين قدموا خلاله باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والدينية والعاطفية منها "أي والله، داري العيون، مصر زي ماهى، محمد رسول الله، قصيدة مصر".

وفي إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برأس السنة الهجرية، عقد قصر ثقافة الطفل بطنطا محاضرة بعنوان "قبس من أنوار الهجرة النبوية" ألقاها الشيخ عبد الحميد الزغبي كبير أئمة بأوقاف الغربية مؤكدا أن للهجرة أسباب سبقتها واستوجبت حدوثها فضلا عن أنها من المقدرات الإلهية ومنها عناد قريش وشدة تكذيبهم لرسالة الإسلام ومحاربتهم للدعوة وإيذائهم للنبي وأصحابه والذي انتهى إلى التآمر لقتله فكانت الهجرة بأمر من الله حفظا على حياة رسول وإتماما لدعوة الحق، بجانب معرض لرسوم الاطفال تعبيرا عن الهجرة.

كما عقدت مكتبة أبو صير الثقافية ندوة بعنوان "الهجرة النبوية الشريفة"، وفي بسرباي نظمت مكتبة قرية الأطفال ورشه حكي بعنوان "جزاء الإحسان".