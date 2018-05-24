"الحفاظ على المياه واجب وطني".. في حفل "ثقافة الغربية" الرمضاني

شهد محمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، فعاليات اليوم الثالث لسرادق ثقافة الغربية للاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، والمقام أمام المركز الثقافي بطنطا.

افتتح الحفل بتلاوة قرآنية للقارئ الشاب مهند ابو الكرامات القارئ والمنشد بإذاعة وسط الدلتا، ولقاء ثقافي حول "الحفاظ على المياه واجب وطني وديني" تحدث فيه محمد الجزار عن أهمية المياه في حياتنا اليومية، وضرورة أن تكون المياه صالحة للشرب مؤكدا كيفية المحافظة على نظافتها وكيفية ترشيد الاستخدام، مشيرًا في حديثه إلى أن ترشيد استخدام مياه الشرب واجب وطني وديني وعلينا كأفراد أن نعطى موضوع المياه أهمية قصوى.

كما قام الشاعر والناقد الحسيني عبد العاطي رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بوسط الدلتا بإلقاء العديد من القصائد الشعرية، بحضور القاص ملاك معوض، والشاعر مصطفى منصور، محمد نوح، بيومي عوض، والمخرج المسرحي سيد فجل.

وكان السرادق فرصة لاكتشاف عدد من المواهب المشاركة في فعاليات الليلة.

وتفاعل عدد كبير من الأطفال مع الفقرة الترفيهية للشخصيات الرمضانية "بوجى وطمطم" على أنغام الموسيقى وأغاني الأطفال، مقدمين مسابقة الفانوس السحري للأطفال وتوزيع هدايا على الفائزين.