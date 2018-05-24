تسجيل الدخول

الوطن

"الحفاظ على المياه واجب وطني".. في حفل "ثقافة الغربية" الرمضاني

منذ 52 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
"الحفاظ على المياه واجب وطني".. في حفل "ثقافة الغربية" الرمضاني

جانب من الحفل

شهد محمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، فعاليات اليوم الثالث لسرادق ثقافة الغربية للاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، والمقام أمام المركز الثقافي بطنطا.

افتتح الحفل بتلاوة قرآنية للقارئ الشاب مهند ابو الكرامات القارئ والمنشد بإذاعة وسط الدلتا، ولقاء ثقافي حول "الحفاظ على المياه واجب وطني وديني" تحدث فيه محمد الجزار عن أهمية المياه في حياتنا اليومية، وضرورة أن تكون المياه صالحة للشرب مؤكدا كيفية المحافظة على نظافتها وكيفية ترشيد الاستخدام، مشيرًا في حديثه إلى أن ترشيد استخدام مياه الشرب واجب وطني وديني وعلينا كأفراد أن نعطى موضوع المياه أهمية قصوى.

كما قام الشاعر والناقد الحسيني عبد العاطي رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بوسط الدلتا بإلقاء العديد من القصائد الشعرية، بحضور القاص ملاك معوض، والشاعر مصطفى منصور، محمد نوح، بيومي عوض، والمخرج المسرحي سيد فجل.

وكان السرادق فرصة لاكتشاف عدد من المواهب المشاركة في فعاليات الليلة.

وتفاعل عدد كبير من الأطفال مع الفقرة الترفيهية للشخصيات الرمضانية "بوجى وطمطم" على أنغام الموسيقى وأغاني الأطفال، مقدمين مسابقة الفانوس السحري للأطفال وتوزيع هدايا على الفائزين.

أخبار متعلقة

مسابقة أدبية في القصة القصيرة وكتابة الشعر بـ"ثقافة الغربية"

مسابقة أدبية في القصة القصيرة وكتابة الشعر بـ"ثقافة الغربية"
"قصور ثقافة" الغربية تطلق مسابقة في القصة والشعر

"قصور ثقافة" الغربية تطلق مسابقة في القصة والشعر
صناعة فانوس رمضان ورسم وتلوين بقصر ثقافة الغربية

صناعة فانوس رمضان ورسم وتلوين بقصر ثقافة الغربية
"تعزيز قيم التسامح بالمجتمع" في أولى ليالي ثقافة الغربية الرمضانية

"تعزيز قيم التسامح بالمجتمع" في أولى ليالي ثقافة الغربية الرمضانية
بالصور| مدير "ثقافة الغربية" يجتمع بمديري المواقع لمناقشة برنامج رمضان

بالصور| مدير "ثقافة الغربية" يجتمع بمديري المواقع لمناقشة برنامج رمضان
"ثقافة الغربية" تكرم 5 من أسر الشهداء

"ثقافة الغربية" تكرم 5 من أسر الشهداء
"ثقافة الغربية" يستعد لتقديم عروض نوادي وشرائح المسرح لهذا العام

"ثقافة الغربية" يستعد لتقديم عروض نوادي وشرائح المسرح لهذا العام
ورش فنية ومسابقات احتفالا بأعياد الربيع بـ"ثقافة الغربية"

ورش فنية ومسابقات احتفالا بأعياد الربيع بـ"ثقافة الغربية"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

عايدة رياض: ليس لدي خطوط حمراء في حياتي.. وبعشق الجيش والشرطة

عايدة رياض: ليس لدي خطوط حمراء في حياتي.. وبعشق الجيش والشرطة

طلب إحاطة لتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج

طلب إحاطة لتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج

قداسات على مدار 3 أيام لإحياء السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل

قداسات على مدار 3 أيام لإحياء السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل

"الصحفيين" تنظم حفلا فنيا على مسرح النقابة الخميس المقبل

"الصحفيين" تنظم حفلا فنيا على مسرح النقابة الخميس المقبل

عاجل| مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية على تجمعات "داعش" في سوريا

عاجل| مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية على تجمعات "داعش" في سوريا

اختيارات الوطن

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

خطوات الاستعلام عن فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية

خطوات الاستعلام عن فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية

الأكثر قراءة

عاجل