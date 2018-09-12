تستضيف القاهرة المعرض السنوي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر "BiznEX Egypt 2018"، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية – محور المشير ، وذلك بمشاركة عربية كبيرة بشكل عام، وخليجية بشكل خاص، ممثلةً في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، إلى جانب الأردن، ولبنان، والمغرب.

وكشفت مجموعة فرانشايز جيت المنظمة للمعرض، عن التوجه إلى دول الخليج العربي لتنظيم الدورات المقبلة من المعرض، بدءً من العام المقبل 2019.

ويسعى المعرض لإتاحة فرص استثمارية جديدة بأسواق واعدة كدول الخليج العربي، من خلال إقامة المعرض بها في دوراته المقبلة، خاصة في ظل ما تحظى به هذه الدول من مناخ استثماري مثالي، يمثل فرصة هائلة أمام الشركات المتطلعة للتوسع في استثماراتها.

ويستهدف المعرض من خلال نقل وجهته بدءً من العام المقبل إلى دول الخليج العربي؛ دعم التوسع للعلامات التجارية المصرية في منطقة الخليج، إلى جانب التماشي مع الأهداف القومية للدولة، الرامية إلى توطيد وتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع دول منطقة الخليج العربي.

وتلعب دول الخليج العربي دورًا مهمًا في النهوض بالاقتصاد المصري، من خلال زيادة الصادرات إليها، فوفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات بلغ حجم التبادل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما يخص الصادرات المصرية للخليجن نحو 657.351 مليون دولار، مقابل 642.210 مليون دولار واردات من تلك الدول لمصر.

وعلى المستوى العربي بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى 2018، نحو 25.088 مليار دولار، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية للدول العربية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018 نحو 2.456 مليار دولار، مقارنة بـ 3.159 مليار دولار واردات.