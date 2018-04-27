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الوطن

"قابيل": 15% زيادة في الصادرات و9% نموا بحجم التجارة الخارجية

اليوم AM 10:24
كتب: صالح إبراهيم
"قابيل": 15% زيادة في الصادرات و9% نموا بحجم التجارة الخارجية

طارق قابيل وزير التجارة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2018، مسجلة 6 مليارات و324 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و520 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15%.

وأضاف الوزير، أن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في تحقيق نمو في حجم التجارة الخارجية، خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 21 مليارًا و265 مليون دولار بالمقارنة بنحو 19 مليارًا و520 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 9%، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد أيضا تحسنا ملحوظا بلغ 2%.

جاء ذلك في أحدث تقرير، تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي.

واعتبر الوزير، أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجيةن والتي تستهدف زيادة معدلات الصادرات حتى عام 2020، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى توسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت قواعد وسياسات، لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لضمان جودة المنتجات المستوردة الأمر الذي ساهم في الحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة.

وأوضح قابيل، أن هناك 9 قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة مليارًا و216 مليون دولار بزيادة نسبتها 24%، كما سجل قطاع الملابس الجاهزة 384 مليون دولار بزيادة نسبتها 17%، بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية 591 مليون دولار بزيادة نسبتها 10.5%، وسجل قطاع المفروشات 131 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.5%.

وحقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 215 مليون دولار بزيادة نسبتها 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، أما الصناعات الغذائية فسجلت 722 مليون دولار بزيادة نسبتها 5%، أما قطاع مواد البناء فسجل مليارًا و525 مليون دولار بزيادة نسبتها 8.5%، وسجلت الحاصلات الزراعية 766 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.5%، كما سجل قطاع الصناعات الطبية 111 مليون دولار بزيادة نسبتها 9%.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، تضمنت 9 دول ترتبط معها مصر باتفاقات دولية مثل اتفاقية الكوميسا، واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، وهي أسواق الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، وألمانيا الاتحادية وروسيا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، مشيرا إلى أن أسواق هذه الدول استقبلت صادرات مصرية بقيمة 3 مليارات و210 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بمليارين و742 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وأشار إلى أن السياسات التي انتهجتها الوزارة، لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أسفرت عن انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وإيطاليا والإمارات بنسبة انخفاض بلغت 27%، كما شهدت الواردات المصرية انخفاضا ملموسا من منتجات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 2.4% والصناعات الطبية بنسبة 10%.

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