عرض تراثي وفلكور شعبي وندوات بـ"ثقافة الوادي الجديد"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد مساء أمس، تضمنت عرضًا لفرقة التلقائيين ومناقشتين ثقافيتين.

وفي إطار احتفالات الهيئة برأس السنة الهجرية، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرضًا لفرقة التلقائين قدمت خلاله باقة من الفقرات الفنية التراثية من الفلكلور الشعبي للواحات منها "الخزام، البلح، الفرافرة، البادية، الكف، أفراح الواحات".

كما ناقشت مكتبة الراشدة الثقافية كتاب "الإنسان والحضارة" تأليف فؤاد زكريا بمركز شباب الراشدة، وناقشت مكتبة المنيرة كتاب "سيكولوجية الإلهام" للمؤلف يوسف ميخائيل أسعد.