عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق.

حضر اللقاء ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق وممثلين عن التحالف الاستثماري الذي يتولى تنفيذ المشروع.

واستمع الوزير إلى العرض التوضيحي للمشروع المقدم من التحالف الاستثماري، حيث يستهدف المشروع تطوير شامل لمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات والعروض المقدمة الجاري إعدادها حاليًا باستخدام التقنيات المتقدمة والتي تعتبر الأحدث في هذا المجال عالميًا، إلى جانب تطوير الخدمات الملحقة بمنطقة العرض وإنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجاري وقاعات اجتماعات ودور عرض سينمائي.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، وأهمية المشروع كعنصر جذب سياحي هام لمنطقة الأهرامات والمهتمين بالسياحة الثقافية.