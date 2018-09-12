تفتتح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غدا، معرض "فرنكس" بمدينة الأثاث في دمياط، والمقام خلال الفترة من 13 - 18 سبتمبر الحالي.