عقدت لجنة تسيير برنامج سكن كريم، اجتماعها الأول برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية وحضور ممثلي وزارات الإسكان والمرافق، التخطيط، التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومؤسسة مصر الخير.

تناول الاجتماع في جلسته الأولى الاطلاع على أولويات العمل ببرنامج سكن كريم للفترة المقبلة، واستمعت اللجنة إلى عرض تقديمي للبرنامج كأحد برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة والأهداف والإنجازات، التي جرى تحقيقها في ضوء استهداف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وبصفة خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ورفع كفاءتها ومدها بوصلات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية وبناء الأسقف.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف التنفيذي لبرنامج سكن كريم، مشيرة إلى أن حجم التغطية الفعلية للأسر المستفيدة ارتفع خلال أغسطس الجاري إلى 26 ألف أسرة، بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون جنيه.

وأوضحت "والي" أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تعمل من خلالها، وتضم القاعدة بيانات 25 مليون مصري ممن تقدموا بطلبات للحصول على برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

وكشفت عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي الأوقاف والإسكان بقيمة 100 مليون جنيه، إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات تعاون مع شركاء القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين شركاء العمل بالبرنامج والعمل وفق جداول زمنية محددة تحقق رؤية العمل المستهدفة، إضافة إلى أهمية جذب الاستثمارات للبرنامج وتشجيع ممولي القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإنجاز مستهدفات البرنامج والتوسع فيها،

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بالمتابعة ستقوم بالإشراف على تنفيذ المخططات التفصيلية وتنسيق مصادر تمويل البرنامج، إضافة إلى التعرف على تحديات التنفيذ والآليات اللازمة لتحقيق إنجازات البرنامج في ضوء تحديد الأولويات.

ويذكر أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم، تستهدف توفير مياه الشرب النقية لإجمالي 4.785 أسرة والوصلات المنزلية للصرف الصحي لحوالي 67 ألف أسرة، إضافة إلى ترميم المنازل وبناء أسقف لإجمالي 5.108 أسرة، وإتاحة فرص لتشغيل 20 ألف شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات كثيفة العمالة، إضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.

ويبلغ إجمالي تمويل المرحلة الأولى لبرنامج سكن كريم 550 مليون جنيه، ويستهدف في مرحلته الأولى 27 قرية في 17 مركز في 5 محافظات، وهي المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا، وتتراوح قيمة الدعم المقدم للمنازل بالبرنامج ما بين 4 آلاف إلى 25 ألف جنيه.